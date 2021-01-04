Кравченко – Радуцкому, Степанову и Ляшко: Прекратите врать, ни одна вакцина от COVID-19 не прошла третий этап клинических испытаний

Глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко Фото из открытых источников

На сегодняшний день в мире нет ни одной вакцины от COVID-19, которая бы прошла третий этап клинических испытаний. Поэтому представители Минздрава и власти, заявляющие, что закупать российскую вакцину нельзя по причине отсутствия третьей фазы испытаний, обманывают украинцев. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил глава Национальной медицинской палаты Украины Сергей Кравченко.

Он напомнил, что технический комитет по вакцинам ВОЗ начал свою работу еще в феврале 2020 года. Были определены критерии к разработке проведения клинических испытаний непосредственно вакцин от COVID-19. И ВОЗ рекомендовала всем странам перейти на простую экстренную регистрацию вакцин.

"Комитет этот работает с февраля месяца беспрерывно, представителя Украины там нет. Если бы был представитель – мы бы знали о том, что все вакцины, которые сейчас используются в мире, – а зарегистрированных восемь вакцин всего лишь, – они все зарегистрированы по процедуре экстренной регистрации. И ни одна из этих восьми вакцин до сих пор окончательно не завершила третью фазу клинических испытаний непосредственно своих вакцин. В том числе и Пфайзер, и AstraZenec, и непосредственно "Модерна" и четыре китайских вакцины. Поэтому я и обратил внимание на то, что не надо врать людям. Все вакцины, которые на данный момент используются в мире, а их восемь, – они не завершили третью фазу клинических испытаний", – отметил Кравченко.

Он также подчеркнул, что Украина не получит вакцины от коронавирусной инфекции в те сроки, которые заявлены властью.

"Эти препараты, эти вакцины не поступят на территорию Украины по причине того, что мы очень рассчитывали на вакцину кампании "Пфайзер" и "Модерна", на то, что мы получим ее от всемирной инициативы COVAX, которую инициировала ООН, но мы уже знаем, что всемирная инициатива COVAX испытывает финансовый дефицит на 2021 год в размере 20 млрд долл. Значит, у них нет ни вакцины, ни денег. Поэтому в данном случае нам оттуда ничего не придет в будущем году. Что касается китайской вакцины – точно так же мы ее не получим в ближайшее время, потому что нас в очередной раз обманули, потому что договор на поставку китайской вакцины от компании "Синовак" между собой подписали две украинские конторы, ГП "Медичні закупівлі України" и ЧАО "Лекфарм". Я думаю, что компания "Синовак" китайская даже не знает о том, что две украинские фирмы между собой подписали договор на поставку их вакцины", – добавил медик.

Он заявил, что в таких условиях отказываться от российской вакцины – это "безумие".

"Я обратился к министру здравоохранения Степанову, главе комитета Радуцкому и главному государственному санврачу Ляшко. Я их попросил: "Прекратите врать". Давайте перестанем врать, исключим политические аспекты и начнем заниматься исключительно реализацией гуманитарной, социальной миссии, исходя из профессиональных соображений, исходя из точки зрения профессиональных соображений. На данный момент единственное государство, единственный научно-исследовательский центр Гамалеи нам предлагает не просто вакцину, а технологии. Понимаете, отказываться от таких предложений – это просто полное безумие. Российская вакцина "Спутник V" на данный момент по своей иммуногенности, эффективности и по применению по схеме вакцинации – это вакцина номер один. Не только в Украине, понимаете. И не даром все ведущие фармкомпании мира и научные исследовательские центры как раз занимаются разработкой векторных вакцин в данном случае", – добавил Кравченко.