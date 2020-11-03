Красный Крест назвал Украину одной из самых заминированных территорий мира

Заминированные территории на Донбассе Фото из открытых источников

Международный комитет Красного Креста готов помогать Украине в противоминной деятельности

Президент Международного комитета Красного Креста Петер Маурер назвал Украину одной из самых заминированных территорий мира и добавил, что это будет иметь влияние на много лет вперед. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, через сто дней договоренностей о перемирии на Донбассе президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Международного комитета Красного Креста Петером Маурером. Во время встречи стороны также обсудили процесс разминирования на востоке Украины.

"Украина - одна из самых заминированных территорий мира, это будет иметь влияние на многие годы вперед. И это является причиной, почему Международный комитет Красного Креста участвует в противоминной деятельности", - отметил президент МККК.

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В то же время Владимир Зеленский отметил, что подготовка к началу разминирования 19 согласованных участков детально обсуждена в рамках Трехсторонней контактной группы. Сейчас соглашаются технические детали.

Напомним, накануне, 2 ноября, на Донбассе саперы ГСЧС разминировали 2 гектара территории и передали на уничтожение 10 взрывоопасных предметов.