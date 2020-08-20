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"Красную" карантинную зону в Украине расширили. Подробный перечень

Новое эпидемическое зонирование начнет действовать с 24 августа

Фото из открытых источников

Министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов опубликовал список населенных пунктов и районов, попавших в "красную" карантинную зону. Соответствующий перечень появился в Telegram-канале чиновника.

Отмечается, что новое эпидемическое зонирование, принятое на заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, начнет действовать с 00:00 понедельника, 24 августа. В общем, к "красной зоне" отнесли:

  • город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский районы Ровенской области;
  • город Черновцы, Заставновский и Кицманский район Черновицкой области.

По словам министра, указанные города и районы будут "красными" в течение 14 дней.

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Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения заявили, что в регионах, которые находятся в "красной" карантинной зоне не будут открываться образовательные учреждения. Решение об открытии школ в аких зонах будут пересматривать не ранее, чем через 14 дней с момента объявления региона"красным". 

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