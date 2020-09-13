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"Красная" зона не является основанием для отмены местных выборов, - ЦИК

ЦИК не планирует переносить местные выборы из-за коронавируса Фото из открытых источников

Выборы могут быть отменены в случае введения военного или чрезвычайного положения

Украинское законодательство не запрещает проводить местные выборы в регионах, которые относятся к "красной" зоне карантина. Об этом заявил член Центральной избирательной комиссии Сергей Постивый во время дискуссии в рамках шестого Донбасс Медиа Форума, сообщает UATV.

Так, согласно законодательству, местные выборы 25 октября могут быть отменены только в случае введения военного или чрезвычайного положения. Тогда как отнесение территории к зоне высокой эпидемиологической опасности не является основанием для отмены выборов. 

В частности, по словам Постивого, сейчас ЦИК не владеет информацией о возможном переносе или отмене выборов в связи с карантином. Однако, член ЦИК подчеркнул, что такой риск "теоретически возможен", ведь высшее руководство страны может ввести чрезвычайное положение. 

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"На сегодня говорить, что будут какие-то отмены, у нас пока оснований нет", – подчеркнул он. 

К слову, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября. 

Напомним, недавно в Окружной административный суд города Киева поступил иск с требованием отменить проведение местных выборов в Украине 25 октября. 

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