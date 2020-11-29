КП ГИВЦ становится открытым к прямому сотрудничеству!

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С ноября 2020 КП ГИВЦ коренным образом меняет формат взаимодействия с партнерами и потребителями коммунальных услуг. До сих пор основной моделью предоставления расчетных услуг и подходом к созданию инфраструктуры информирования потребителей и сбора платежей было сотрудничество с единственным стратегическим подрядчиком, который должен был максимально сконцентрировать на себе как собственную сеть, сайт и платежные терминалы, так и привлечение банков и финансовых компаний. В свое время это было подходящее решение – только так можно было обеспечить контроль за качеством предоставления услуг населению, потому что это непосредственно влияет на платежи и работу городских служб.

Но, все меняется. За последние годы банки и финансовые организации существенно выросли в технологиях и качестве. Согласно данным ежемесячной статистики, киевляне активно используют различные финансовые дистанционные и электронные каналы коммуникации. Также, и КП ГИВЦ значительно усовершенствовал собственные процессы и технологии. Мы больше не нуждаемся в едином агрегаторе платежей.

Итак, КП ГИВЦ становится открытым к прямому сотрудничеству со всеми участниками платежного рынка. Уже сделаны первые шаги. В наших прямых партнеров в проекте е-билета уже присоединились финансовые компании EasyPay и IPay, а все ключевые операторы и банки уже получили и заключают прямые контракты для сотрудничества. В ближайшее время их станет значительно больше, благодаря этому киевляне почувствуют позитивные изменения в своих мобильных банках и на собственном кошельке.

К развитию сервиса в платежных терминалах КП ГИВЦ в метрополитене и на остановках привлечено признанного лидера терминального рынка, оперирует крупнейшей украинской сетью. Финансовая компания "Контрактовый дом" (EasyPay) после проведения соответствующих настроек поможет нам внедрить новые транспортные продукты, запланированные в рамках единого билета, которые вы увидите в ближайшее время. Развитие мобильного приложения и оплата сервисов будет сопровождаться лучшим партнером международной платежной системы Mastercard в 2019 году сервисом онлайн платежей iPay.ua.

Уверены, что открытость с нашей стороны и здоровая конкуренция среди наших партнеров позволит создать лучший и эффективный сервисы для киевлян, а коммунальные предприятия воздастся им за своевременную оплату чистыми дворами и подъездами, исправными коммуникациями и теплыми домами.

КП ГИВЦ сосредоточится на дополнительных сервисах для повышения качества обслуживания горожан в рамках создания желанного Цифрового Киева.