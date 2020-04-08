Коррупция и взяточничество ГФС: Орган должен быть наконец расформирован

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Даже на пути к расформированию Государственная фискальная служба продолжает быть оплотом коррупции

Накануне детективы НАБУ совместно с ГУ внутренней безопасности ГФС Украины задержали начальника следственного управления налоговой милиции ГФС в Киевской области Александра Чепеля на получении взятки в размере 50 тыс. долларов. Об этом сообщает Экономическая правда.

Согласно сообщению, чиновник требовал деньги за принятие положительного решения в уголовном производстве в пользу частной фирмы.

То есть, даже находясь в состоянии расформирования Государственная фискальная служба остается оплотом коррупции, а ее кадры, используя остатки полномочий, - требуют взятки.

Как отмечает MIGnews, за последний год, в Государственной фискальной службе сменились уже три руководителя, которые увольнялись с должностей из-за сообщений о коррупции. Нынешний руководитель с приставкой и.о. – Солодченко Сергей Викторович, согласно сообщениям в СМИ, имеет отрицательную репутацию.

С одной стороны, Солодченко подлежит люстрации, которая подкреплена даже соответствующим решением Апелляционного суда. Однако его кассационная жалоба на это решение уже почти год находится в Высшем административном суде без рассмотрения. С другой стороны, состояние Солодченко вызывает сомнения в его порядочности. В частности, он владеет домом в пригороде Киева, а именно с. Петропавловская Борщаговка площадью 386 кв м, а цена авто жены Солодченко - Mitsubishi Pajero Wagon, указанная в декларации, является значительно заниженной – 149 тыс. грн при рыночной цене в 24-29 тыс. долларов.

Напомним, после создания Государственной таможенной и Государственной налоговой службы в ведении ГФС остается только налоговая милиция, которая также подлежит ликвидации вместе с ГФС. Преградой этому стоит задержка с окончательным принятием закона "О бюро финансовых расследований", который должен дать начало собственно созданию Бюро Финансовых Расследований – нового органа, который заберет и объединит дублирующие друг друга функции в коррумпированной налоговой милиции и департаментов защиты экономики Национальной полиции и Службы безопасности Украины. Однако Верховная Рада Украины не спешит вносить этот законопроект в повестку дня.

Таким образом, ГФС во главе со Солодченком, который находится на своем посту меньше двух месяцев, продолжает заниматься вымогательством и давлением на бизнес.