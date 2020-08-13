Коронавирусом заболел еще один "слуга народа"

Роман Грищук Фото из открытых источников

Также недуг скосил и жену нардепа

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Роман Грищук и его жена заболели коронавирусом. Об этом сам нардеп сообщил в Facebook.

По словам политика, они с женой сейчас чувствуют себя более-менее нормально.

А вот другим Грищук посоветовал учиться на чужих ошибках и соблюдать карантинные ограничения: "Постоянные антирекорды количества больных перестали пугать; средства личной гигиены, социальная дистанция, самоизоляция все больше просто слова с плакатов, а не реальные методы защиты".

Напомним, в конце июля коронавирусом заболел другой народный депутат от "Слуги народа" — председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Однако, сейчас он недуг переборол.

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Всего по состоянию на утро 13 августа в Украине зафиксировано 86 140 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, в течение последних суток был установлен новый антирекорд - 1 592 новых случаев, 22 человека умерли, 530 человек преодолели болезнь. Всего с начала пандемии COVID-19 в Украине уже умерло 1 992 человека, выздоровело - 46 216.