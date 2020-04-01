Коронавирус является крупнейшим кризисом со времен Второй мировой войны, - ООН

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес Фото из открытых источников

Генсек ООН призвал более развитые страны помочь бедным

Нынешняя вспышка коронавируса является самым большим вызовом для мира после Второй мировой войны. Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антонио Гутеррес, передает BBC.

По его словам, это может привести к спаду, "который, видимо, не имеет параллели в недавнем прошлом".

"Новая коронавирусная болезнь атакует общество в основе, требуя жизни и жизнедеятельности людей. COVID-19 - это самое большое испытание, с которым мы сталкивались вместе с момента образования ООН", - сказал он.

Также глава ООН призвал к "немедленной скоординированной медицинской реакции для подавления передачи и прекращения пандемии".

Гутеррес призвал промышленно развитые страны помочь тем, кто менее развит, или, возможно, "столкнутся с кошмаром заболевания, которое распространяется, как дикий пожар".

В отчете ООН говорится, что в результате возгорания во всем мире может быть потеряно до 25 миллионов рабочих мест.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 22:00 31 марта в Украине официально зарегистрировано 645 случаев коронавирусной болезни COVID-19.