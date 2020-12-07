Коронавирус вызвал стремительные изменения в обществе, – социолог объяснил, надолго ли они

Кандидат социологических наук Алексей Боровский. Фото: espreso.tv

2020 год – очень тяжелый, говорит Алексей Боровский

Мир быстро забудет коронакризис, достаточно полгода – и человечество будет думать о других вопросах, которые его будут волновать, но те изменения, которые принес текущий год, останутся и станут социальными вещами, которые будут учитывать длительный период.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат социологических наук Алексей Боровский.

Социолог согласился с утверждением, что 2020 год – очень тяжелый и является одним из худших в истории. Алексей Боровский напомнил, что в начале года в украинцев были высокие позитивные ожидания, которые, прежде всего, были связаны с избранием нового президента, и касались мира на Донбассе, борьбы с коррупцией, улучшения социальных стандартов. А завершается год с полным разочарованием, падением доверия и унынием относительно перспективы улучшения социальных стандартов.

"Мы уже живем с коронавирусом, и основные социальные последствия – это стремительные, быстрые изменения в обществе. Во-первых, мы все освоили дистанционные формы социальной коммуникации, общение онлайн, работа на дому, дистанционная, образование дистанционное, и ряд таких вещей. Конечно, теряется, и это в определенной степени это влияет на уровень социальных отношений", – отметил Алексей Боровский.

Эксперт убежден, что мир быстро забудет коронакризис, достаточно пол года – и человечество будет думать о других вопросах, который его будет волновать, но те изменения, которые принес текущий год, останутся и станут социальными вещами, которые будут учитывать длительный период.

Как сообщали, во Всемирной организации здравоохранения рекомендуют людям на новогодние и рождественские праздники остаться дома и провести эти дни в кругу семьи, а также стоит отказаться от мест скопления людей.

Ранее сообщили, что в Министерстве культуры Украины приняли решение об ограничении количества людей во время религиозных служб и праздничных мероприятий. Учитывая большое количество инфицированных коронавирусом в стране, решили разрешить проведение культурных и религиозных мероприятий, в которых участвует до 20 человек.