Коронавирус вышел из-под контроля, - генсек ООН

По словам генсека, человечество провалило испытание пандемией

Вследствие недостатка глобальной подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш, передает "РБК-Украина".

По словам генсека, человечество провалило испытание пандемией.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля. Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - сказал Гутериш.

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Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с 25 сентября в стране на две недели введут полный карантин для борьбы со второй волной коронавируса. В частности, за сутки в стране обнаружили 6 950 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Именно это заставило правительство ужесточить противоэпидемические ограничения.