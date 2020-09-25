live
Новости » Общество Читати новину українською

Коронавирус вышел из-под контроля, - генсек ООН

По словам генсека, человечество провалило испытание пандемией

Вследствие недостатка глобальной подготовленности и взаимодействия коронавирус вышел из-под контроля. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутериш, передает "РБК-Украина".

По словам генсека, человечество провалило испытание пандемией.

"Пандемия - это явно испытание для международного сотрудничества, которое мы провалили. Вирус уже убил почти миллион человек по всему миру, поразил более 30 млн, он вышел из-под контроля. Это следствие недостатка глобальной подготовленности, взаимодействия, единства и солидарности", - сказал Гутериш.

Новости по теме: Украина стала одной из самых пораженных коронавирусом стран в Европе: Зеленский назвал причины

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что с 25 сентября в стране на две недели введут полный карантин для борьбы со второй волной коронавируса. В частности, за сутки в стране обнаружили 6 950 случаев COVID-19, что стало самым высоким показателем с начала пандемии. Именно это заставило правительство ужесточить противоэпидемические ограничения.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В нефтепроводе "Дружба" во Львовской области обнаружили незаконную врезку. Фото СБУ разоблачила "металлические" аферы на львовском заводе "Укрзализныци" Во Львовской области стартуют учения Rapid Trident-2020 с участием военных из 9 стран Во Львовской области машина наехала на дорожных рабочих, один человек погиб
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Неоправданные зарплаты чиновников. Проект бюджета-2021. Заседание ООН | Детали дня | 23.09.20
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Рынок земли в Украине. Языковые изменения.Работа мечты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу