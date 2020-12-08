Коронавирус, выборы в США и"Холостячка". В Google рассказали, что украинцы искали чаще всего в 2020 году

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Большинство запросов были связаны с коронавирусом

Чаще всего в 2020 году украинцы искали информацию, связанную с коронавирусом. Об этом стало известно во время презентации Google Украина, передает The Babel.

Также в первую десятку поисковых запросов вошли:

"коронавирус рекомендации",

"выборы в США";

Google Classroom;

"На урок";

"Холостячка";

"Праздники 2020";

"Карантин в Украине";

Zoom.

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Персоной года стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который пережил отравление "Новичком" и обвиняет в этом российскую власть. Также в десятку вошли:

новоизбранный президент США Джо Байден;

Александр Лукашенко;

российский актер Михаил Ефремов;

лидер КНДР Ким Чен Ын;

российский футболист Артем Дзюба;

президент США Дональд Трамп;

мэр Харькова Геннадий Кернес;

русский рэпер Моргенштерн;

американская певица белые Айлиш.

"Потерей года" стал российский актер Борис Клюев. Кроме него, украинцы запрашивали информацию о таких умерших знаменитостей, как баскетболист Коби Брайант, сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона, актеры Чедвик Боузман, Армен Джигарханян и Шон Коннери, блогер Настя Тропіцель, а также Джордж Флойд, смерть которого вызвала протесты в США, и певица Валентина Легкоступова.

Больше всего украинцы искали информацию о таком товаре, как медицинская маска. Также жителей интересовала информация о пульсоксиметры, iPhone 12, респираторы, антисептики, глицерин, парацетамол, картины по номерам, кварцевые лампы и кислородные концентраторы.

На вопрос " Что такое..?"украинцев интересовала информация о пандемии, коронавирус, локдаун, дефолт, карантин выходного дня, чрезвычайное положение, а также такие слова, как "ауф", "снюс", "краш", "кринж".

На вопрос " как?"украинцы пытались узнать: как пошить маску, сделать антисептик, лечить коронавирус, правильно носить маску, жениться, вернуть обоняние, сделать все хорошо, удалить аккаунт в Instagram и как умерла Свинка Пеппа.

Кроме того, украинцев интересовало, почему горит Австралия, доллар растет, нельзя дарить часы, не работают Tik-Tok и Viber и почему нельзя спать напротив зеркала. Кроме того, они хотели знать, почему уволили ексглаву Офиса президента Андрея Богдана и почему в Италии так много больных на коронавирус.

"Фильмом года" по запросам украинцев стала лента "Заражение", сериалом — "Бумажный дом", а "книгой года" — "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт.

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Напомним, Государственное агентство развития туризма Украины получило от компании Google перечень украинских туристических объектов, мест и направлений, которые больше всего искали в первые девять месяцев 2020 года. Среди них Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина) и другие. Более подробно читайте по ссылке.