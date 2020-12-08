Коронавирус, выборы в США и"Холостячка". В Google рассказали, что украинцы искали чаще всего в 2020 году
Большинство запросов были связаны с коронавирусом
Чаще всего в 2020 году украинцы искали информацию, связанную с коронавирусом. Об этом стало известно во время презентации Google Украина, передает The Babel.
Также в первую десятку поисковых запросов вошли:
"коронавирус рекомендации",
"выборы в США";
Google Classroom;
"На урок";
"Холостячка";
"Праздники 2020";
"Карантин в Украине";
Zoom.
Персоной года стал российский оппозиционный политик Алексей Навальный, который пережил отравление "Новичком" и обвиняет в этом российскую власть. Также в десятку вошли:
новоизбранный президент США Джо Байден;
Александр Лукашенко;
российский актер Михаил Ефремов;
лидер КНДР Ким Чен Ын;
российский футболист Артем Дзюба;
президент США Дональд Трамп;
мэр Харькова Геннадий Кернес;
русский рэпер Моргенштерн;
американская певица белые Айлиш.
"Потерей года" стал российский актер Борис Клюев. Кроме него, украинцы запрашивали информацию о таких умерших знаменитостей, как баскетболист Коби Брайант, сатирик Михаил Жванецкий, футболист Диего Марадона, актеры Чедвик Боузман, Армен Джигарханян и Шон Коннери, блогер Настя Тропіцель, а также Джордж Флойд, смерть которого вызвала протесты в США, и певица Валентина Легкоступова.
Больше всего украинцы искали информацию о таком товаре, как медицинская маска. Также жителей интересовала информация о пульсоксиметры, iPhone 12, респираторы, антисептики, глицерин, парацетамол, картины по номерам, кварцевые лампы и кислородные концентраторы.
На вопрос " Что такое..?"украинцев интересовала информация о пандемии, коронавирус, локдаун, дефолт, карантин выходного дня, чрезвычайное положение, а также такие слова, как "ауф", "снюс", "краш", "кринж".
На вопрос " как?"украинцы пытались узнать: как пошить маску, сделать антисептик, лечить коронавирус, правильно носить маску, жениться, вернуть обоняние, сделать все хорошо, удалить аккаунт в Instagram и как умерла Свинка Пеппа.
Кроме того, украинцев интересовало, почему горит Австралия, доллар растет, нельзя дарить часы, не работают Tik-Tok и Viber и почему нельзя спать напротив зеркала. Кроме того, они хотели знать, почему уволили ексглаву Офиса президента Андрея Богдана и почему в Италии так много больных на коронавирус.
"Фильмом года" по запросам украинцев стала лента "Заражение", сериалом — "Бумажный дом", а "книгой года" — "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт.
Напомним, Государственное агентство развития туризма Украины получило от компании Google перечень украинских туристических объектов, мест и направлений, которые больше всего искали в первые девять месяцев 2020 года. Среди них Бакота, Розовое озеро (Лемурийское), Тустань, Синевир, Голубые озера (Черниговщина) и другие. Более подробно читайте по ссылке.