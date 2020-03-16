Коронавирус в Украине: Запорожье также идет на карантин

В бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн гривен на борьбу с распространением коронавируса

Запорожье также идет на карантин из-за распространения Covid-19 в Украине. Об этом сообщила пресс-служба городского главы Запорожья Владимира Буряка в Facebook.

"Так, у нас в городе пока нет ни одного больного на коронавирус. Но мы должны сделать все, чтобы предупредить распространение заболевания", - указано в сообщении.

Это касается всех культурных, развлекательных и спортивных заведений (кинотеатров, музеев, детских клубов, площадок, фитнес-клубов, бассейнов) с присутствием более 10 человек.

Отмечается, что временно не будут работать все магазины, кроме продуктовых и аптек. Ограничение также касается всех торгово-развлекательных центров, строительных рынков, заведений общественного питания, клубов, баров, дискотек.

Буряк отметил, что в бюджете города дополнительно предусмотрено 100 млн гривен на борьбу с распространением коронавируса и оказание медицинской помощи больным.

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Напомним, накануне в Одессе остановили работу всех объектов общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов.

Как сообщается, в центре Львове через введение ограничительных мероприятий сегодня утром безлюдно, развлекательные центры закрыты, работают только продуктовые магазины, аптеки и автозаправочные станции.

Как сегодня стало известно, в Украине было подтверждены два новых случая заражения коронавирусом. Общее количество инфицированных составляет пять человек.

Отметим, в Офисе президента рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же у вас есть подозрение, что заболели на коронавирус.