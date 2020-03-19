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Коронавирус в Украине: За последние сутки поступило 79 подозрений и было доставлено 128 образцов

Фото из открытых источников

В целом с начала 2020 года зарегистрировано 260 сообщений о подозрении на COVID-19

На протяжении 18 марта в Центр общественного здоровья поступило 79 подозрений на COVID-19 и было доставлено 128 образцов на проверку. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Отмечается, что за последние сутки было протестировано 35 образцов, получено 2 положительных результата на заражение коронавирусом в Киевской и Донецкой областях.

Всего с начала 2020 года поступило 260 сообщений о подозрении на COVID-19.

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Напомним, накануне сообщалось, что в Украине зафиксировано 16 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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