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Коронавирус в Украине: В Ровенской области выздоравливают еще двое пациентов

Фото из открытых источников

Также в Ровенском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус

В Ровенской области двое пациентов, у которых ранее был обнаружен COVID-19, получили первые негативные ПЦР-тесты. Об этом сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль на странице в Facebook.

"…выздоравливают еще двое пациентов Сарненской ЦРБ, у которых ранее была обнаружена коронавирусная инфекция. После проведенного лечения, первый ПЦР-тест показал отрицательный результат. Сейчас делается повторное тестирование. При условии второго отрицательного результата они будут считаться такими, которые выздоровели от коронавируса", - сказано в сообщении.

Коваль добавил, что по состоянию на 10 утра, в Ровенском областном лабораторном центре в работе находятся 19 проб на коронавирус, в областном ЦОС исследовать 22 образцы.

Напомним, по состоянию на 9:00 среды, 8 апреля, в Украине 1668 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 52 летальные, 35 пациентов выздоровели.

 
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