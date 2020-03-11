Коронавирус в Украине: В 8 регионов отправили немецкие тест-системы для выявления COVID-19

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Это должно ускорить процесс проверки на наличие коронавируса

В 8 регионов Украины дополнительно направили немецкие тест-системы для выявления коронавируса COVID-19, которые позволят делать тестирование на местном уровне.

Об этом стало известно из Telegram-канала МОЗ, созданного для оперативного информирования о вирусе.

Согласно сообщению, тесты уже доставили или собираются доставить в ближайшие дни в Житомир, Тернополь, Днепр, Винницу, Киев, Ровно, Львов и Запорожье.

Также продолжается прием заказов на закупку тест-систем от других областей.

В Минздраве добавили, что все тесты сертифицированы ВОЗ, а наборы разработаны с максимально возможным профилем обнаружения для достоверного определения вида коронавируса.

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Кроме того, в Минздраве утверждают, что немецкие тесты должны помочь ускорить процесс проведения проверки на COViD-19.

Отмечается, что по состоянию на сейчас вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья полностью справляется с теми образцами, которые есть.

Напомним, в Украине был подтвержден один случай заражения COVID-19.

Сегодня стало известно, что в Запорожской области с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, а в это время из аэропорта "Борисполь" в больницу так же направили женщину с подозрением на COVID-19.

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Вместе с тем премьер-министр Денис Шмыгаль не исключает ограничения движения внутри Украины из-за возможной угрозы стремительного распространения COVID-19.