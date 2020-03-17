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Коронавирус в Украине: Прокуратура разработала план противодействия COVID-19 в киевском СИЗО

Отдельным вопросом остается взаимодействие с судебными органами о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции

Прокуратура города Киева разработала план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Решено усилить меры по дезинфекции помещений СИЗО и проведения разъяснительных мероприятий среди работников и заключенных", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельным вопросом остается взаимодействие с судебными органами о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции, организации проведения температурного скрининга персонала, заключенных и посетителей, обустройство специальных камер для размещения в них, в случае необходимости, больных заключенных, а также вновь прибывших граждан иностранных стран.

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Напомним, ранее Офис Генпрокурора обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о разработке превентивных мер по предотвращению распространения COVID-19 в местах несвободы.

По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, еще исследуются образцы 42 человек.

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