Коронавирус в Украине: Прокуратура разработала план противодействия COVID-19 в киевском СИЗО
Отдельным вопросом остается взаимодействие с судебными органами о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции
Прокуратура города Киева разработала план противодействия коронавирусу в киевском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Решено усилить меры по дезинфекции помещений СИЗО и проведения разъяснительных мероприятий среди работников и заключенных", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что отдельным вопросом остается взаимодействие с судебными органами о возможности проведения судебных заседаний в режиме видеоконференции, организации проведения температурного скрининга персонала, заключенных и посетителей, обустройство специальных камер для размещения в них, в случае необходимости, больных заключенных, а также вновь прибывших граждан иностранных стран.
Напомним, ранее Офис Генпрокурора обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой о разработке превентивных мер по предотвращению распространения COVID-19 в местах несвободы.
По состоянию на утро 17 марта в Украине зарегистрировано 7 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, еще исследуются образцы 42 человек.