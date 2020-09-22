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Коронавирус в Украине: Степанов заявил, что ситуация остается напряженной

Министр здравоохранения Максим Степанов Фото: Минздрав

По словам министра, сейчас более 13 тысяч коек в больницах заняты больными COVID-19

Ситуация с распространением коронавируса в Украине остается достаточно напряженной. Об этом в эфире "Свободы слова" заявил министр здравоохранения Максим Степанов. 

По словам министра, по состоянию на 21 сентября в стране более 13 тысяч коек в больницах заняты больными COVID-19.

"Мы расцениваем ситуацию (с коронавирусом – ред.), как достаточно напряженную. Потому, что из 30 тысяч коек, предусмотренных для больных коронавирусом, сегодня утром было занято 13 тысяч 108 коек", - сказал Степанов.

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Напомним, по состоянию на утро 22 сентября в Украине лабораторно подтверждено 181 237 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксированы 2 884 новых случая, 1 717 пациентов побороли болезнь, а 59 человек умерло.

Наиболее зараженными регионами остаются Киев – 20 028 случаев, Львовская область – 18 793 и Харьковская область – 15 505.

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