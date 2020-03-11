Коронавирус в Украине: Правительство вводит карантин на три недели

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По словам народного депутата Сюмар, карантин будет действовать в пределах всей Украины с 12 марта по 3 апреля

Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook.

"Карантин ввели. Завтра на три недели. До 3 апреля", - отметила она.

По словам нардепа мероприятия предусматривают:

закрытие учебных заведений;

запрет массовых собраний более 200 человек (это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий);

закрытие авиасообщения с некоторыми странами.

Сюмар также добавила, что также будет закрыта большая часть КПП - из 219 останется 49. "Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пояснила она.

При этом нардеп отметила, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.

Позже эту информацию подтвердили официально на сайте Кабмина.

Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.

При этом в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.

Ранее о введении превентивных мер безопасности из-за угрозы коронавируса заявил мэр города Киева Виталий Кличко.