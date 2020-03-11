Коронавирус в Украине: Правительство вводит карантин на три недели
По словам народного депутата Сюмар, карантин будет действовать в пределах всей Украины с 12 марта по 3 апреля
Кабинет министров в связи со вспышкой коронавируса в мире вводит карантин. Об этом сообщила народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Виктория Сюмар в Facebook.
"Карантин ввели. Завтра на три недели. До 3 апреля", - отметила она.
По словам нардепа мероприятия предусматривают:
- закрытие учебных заведений;
- запрет массовых собраний более 200 человек (это касается и спортивных мероприятий, которые могут происходить без зрителей, и культурных мероприятий);
- закрытие авиасообщения с некоторыми странами.
Сюмар также добавила, что также будет закрыта большая часть КПП - из 219 останется 49. "Премьер говорит, что там оборудованы места для карантина", - пояснила она.
При этом нардеп отметила, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных внутренних компаний.
Позже эту информацию подтвердили официально на сайте Кабмина.
Напомним, по состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. Сейчас один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен.
При этом в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.
Ранее о введении превентивных мер безопасности из-за угрозы коронавируса заявил мэр города Киева Виталий Кличко.