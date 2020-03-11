Коронавирус в Украине: Минздрав получил 43 подозрения относительно заболевания, пока 1 образец еще исследуют

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Образцы 41 пациента негативные, то есть коронавирус не обнаружен

Министерство здравоохранения за все время получило 43 подозрения относительно заболевания короновирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном на специальном телеграмм-канале ведомства "Коронавирус_инфо".

"По состоянию на утро 11 марта в Украине зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19. В целом за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 43 подозрения о заболевании COVID-19. В настоящее время один образец еще находится на стадии исследования, 41 образец получил отрицательный результат, то есть коронавируса не выявлено", - отмечается в нем.

При этом добавляется, что в настоящее время в мире зарегистрировано 119 132 случаев заболевания COVID-19, из них 65 776 (55,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 38 176 случаев в 108 странах/территориях/регионах.

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