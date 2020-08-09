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Коронавирус в Украине: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин

Май в Киеве УНИАН

Во Львовской области наблюдается высокая загруженность коек

По состоянию на 9 августа, Киев и восемь областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Пока не готовы снимать карантинные ограничения:

  • г. Киев (из-за высокой динамики заболеваемости);
  • Волынская область (из-за высокого процента выявления болезни);
  • Ивано-Франковская область (из-за высокого процента выявления болезни);
  • Киевская область (из-за высокой динамики заболеваемости);
  • Львовская область (из-за высокой загруженности коек);
  • Одесская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
  • Ровенская область (из-за высокого процента выявления болезни);
  • Харьковская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
  • Черновицкая область (из-за высокой динамики заболеваемости, высокого процента выявления болезни и высокой загруженности коек).

Статистика Минздрава Минздрав

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Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1 119 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 80 тысяч. Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 погибли 18 человек, еще 317 больных выздоровели.



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