Коронавирус в Украине: Киев и 8 областей не могут ослаблять карантин
Во Львовской области наблюдается высокая загруженность коек
По состоянию на 9 августа, Киев и восемь областей Украины не могут ослабить карантин из-за несоответствия критериям Министерства здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.
Пока не готовы снимать карантинные ограничения:
- г. Киев (из-за высокой динамики заболеваемости);
- Волынская область (из-за высокого процента выявления болезни);
- Ивано-Франковская область (из-за высокого процента выявления болезни);
- Киевская область (из-за высокой динамики заболеваемости);
- Львовская область (из-за высокой загруженности коек);
- Одесская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
- Ровенская область (из-за высокого процента выявления болезни);
- Харьковская область (из-за высокой динамики заболеваемости и высокого процента выявления болезни);
- Черновицкая область (из-за высокой динамики заболеваемости, высокого процента выявления болезни и высокой загруженности коек).
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Напомним, за прошедшие сутки, 8 августа, в Украине обнаружили 1 119 новых случаев коронавируса, а общее число заболевших превысило 80 тысяч. Кроме этого, накануне от осложнений COVID-19 погибли 18 человек, еще 317 больных выздоровели.