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Коронавирус в Украине идет на спад, за сутки - 646 новых случаев, - Минздрав

Фото из открытых источников

За последние сутки скончались 18 человек

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"29 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 646 новых случаев", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, больше всего новых больных обнаружили во Львовской (115), Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях.

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Общая картина по регионам сейчас выглядит таким образом:

  • Винницкая область — 1846 случаев;
  • Волынская область — 2312 случаев;
  • Днепропетровская область — 1087 случаев;
  • Донецкая область — 481 случай;
  • Житомирская область — 1404 случаи;
  • Закарпатская область — 2792 случая;
  • Запорожская область — 570 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 2350 случаев;
  • Кировоградская область — 646 случаев;
  • г. Киев — 4980 случаев;
  • Киевская область — 2546 случаев;
  • Львовская область — 5292 случаи;
  • Луганская область — 80 случаев;
  • Николаевская область — 442 случая;
  • Одесская область — 1632 случая;
  • Полтавская область — 312 случаев;
  • Ровненская область — 3638 случаев;
  • Сумская область — 296 случаев;
  • Тернопольская область — 1913 случаев;
  • Харьковская область — 2098 случаев;
  • Херсонская область — 191 случай;
  • Хмельницкая область — 798 случаев;
  • Черновицкая область — 4745 случаев;
  • Черкасская область — 642 случая;
  • Черниговская область — 535 случаев.

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Напомним, в начале июня 2020 года 66% украинцев считали, что коронавирус был искусственно разработан. Вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на мир, выбрали 18% респондентов.

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