Коронавирус в Украине идет на спад, за сутки - 646 новых случаев, - Минздрав
За последние сутки скончались 18 человек
По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"29 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 646 новых случаев", - говорится в сообщении.
Как отмечается, больше всего новых больных обнаружили во Львовской (115), Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях.
Общая картина по регионам сейчас выглядит таким образом:
- Винницкая область — 1846 случаев;
- Волынская область — 2312 случаев;
- Днепропетровская область — 1087 случаев;
- Донецкая область — 481 случай;
- Житомирская область — 1404 случаи;
- Закарпатская область — 2792 случая;
- Запорожская область — 570 случаев;
- Ивано-Франковская область — 2350 случаев;
- Кировоградская область — 646 случаев;
- г. Киев — 4980 случаев;
- Киевская область — 2546 случаев;
- Львовская область — 5292 случаи;
- Луганская область — 80 случаев;
- Николаевская область — 442 случая;
- Одесская область — 1632 случая;
- Полтавская область — 312 случаев;
- Ровненская область — 3638 случаев;
- Сумская область — 296 случаев;
- Тернопольская область — 1913 случаев;
- Харьковская область — 2098 случаев;
- Херсонская область — 191 случай;
- Хмельницкая область — 798 случаев;
- Черновицкая область — 4745 случаев;
- Черкасская область — 642 случая;
- Черниговская область — 535 случаев.
Напомним, в начале июня 2020 года 66% украинцев считали, что коронавирус был искусственно разработан. Вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на мир, выбрали 18% респондентов.