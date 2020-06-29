Коронавирус в Украине идет на спад, за сутки - 646 новых случаев, - Минздрав

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За последние сутки скончались 18 человек

По состоянию на утро понедельника, 29 июня, в Украине зафиксировано 646 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

"29 июня (по состоянию на 9:00) в Украине 43 628 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1 147 летальных, 19 027 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 646 новых случаев", - говорится в сообщении.

Как отмечается, больше всего новых больных обнаружили во Львовской (115), Волынской (84), Ровенской (70) и Закарпатской (66) областях.

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Общая картина по регионам сейчас выглядит таким образом:

Винницкая область — 1846 случаев;

Волынская область — 2312 случаев;

Днепропетровская область — 1087 случаев;

Донецкая область — 481 случай;

Житомирская область — 1404 случаи;

Закарпатская область — 2792 случая;

Запорожская область — 570 случаев;

Ивано-Франковская область — 2350 случаев;

Кировоградская область — 646 случаев;

г. Киев — 4980 случаев;

Киевская область — 2546 случаев;

Львовская область — 5292 случаи;

Луганская область — 80 случаев;

Николаевская область — 442 случая;

Одесская область — 1632 случая;

Полтавская область — 312 случаев;

Ровненская область — 3638 случаев;

Сумская область — 296 случаев;

Тернопольская область — 1913 случаев;

Харьковская область — 2098 случаев;

Херсонская область — 191 случай;

Хмельницкая область — 798 случаев;

Черновицкая область — 4745 случаев;

Черкасская область — 642 случая;

Черниговская область — 535 случаев.

Напомним, в начале июня 2020 года 66% украинцев считали, что коронавирус был искусственно разработан. Вариант, что коронавирус появился естественным путем и затем распространился на мир, выбрали 18% респондентов.