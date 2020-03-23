Коронавирус в Украине и за рубежом: В Минздраве заявили о 73 больных, в мире COVID-19 заразились свыше 339 тысяч

В общем за все время пандемии от осложнений умерло более 14,7 тыс. людей

Фото из открытых источников

По состоянию на 07:40 понедельника, 23 марта, количество зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составляет 339 259 человек, в том числе в Украине известно о 73 случаях инфицирования. Об этом свидетельствуют данные на сайте Центра системных исследований при Университете Джонса Гопкинса.

Согласно сообщению, наибольшее количество больных зафиксировано на территории материкового Китая, но за сутки там подтверждено менее 100 новых случаев инфицирования, общее количество - 81 439. От осложнений умерли 3 274 человек.

В Италии, которая является вторым крупнейшим очагом заболеваемости за пределами Китая, то в этой стране за сутки зарегистрировано более восьми тысяч новых случаев заболевания, это в общем 59 138, от COVID-19 в стране скончались 5 476 человек, также 7 024 человека выздоровели.

Третьей страной в мире по количеству зарегистрированных случаев COVID-19 стали Соединенные Штаты Америки. Там начисляют 35 206 инфицированных, 471 человек умер.

По информации Минздрава, по состоянию на 22:30 воскресенья, 22 марта, в Украине есть 73 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 3 летальных.

По регионам статистика выглядит так:

Днепропетровская область — 2;

Донецкая область — 1;

Житомирская область — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковская область — 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки;

Киев — 29 (из них 20 выявлено за последние сутки);

Киевская область — 5, из которых 1 за последние сутки;

Львовская область — 2, из которых 1 за последние сутки;

Тернопольская область — 1;

Черновицкая область — 25 (1 летальный);

Черкасская — 1 подтвержден за последние сутки.

Напомним, накануне в Центре общественного здоровья Минздрава изменили свои же данные про выздоровление восьми пациентов от коронавирусной инфекции - оказалось, что у них просто не подтвердился диагноз после подозрения заболевания коронавирус.