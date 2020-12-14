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Коронавирус в тяжелой форме может вызвать облысение, – врач

Коронавирус может вызвать облысение Фото из открытых источников

После перенесенной инфекции медик посоветовала вести здоровый образ жизни и насыщать организм витаминами

Коронавирусная болезнь COVID-19, которая протекает в тяжелой форме, может спровоцировать выпадение волос. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, передает "РИА Новости".

По словам врача, это происходит из-за того, что организм тратит все силы на поддержание жизненно необходимых функций. В связи с этим у некоторых пациентов может наблюдаться облысение, однако после восстановления организма волосы снова начнут расти. 

"Состояние волосяного покрова напрямую связано с состоянием нашего организма. И причиной алопеции (выпадения волос - ред.) могут быть самые разные факторы: стресс, гормональные изменения (например, во время беременности), а также различные инфекционные заболевания. В том числе коронавирусная инфекция, особенно если она протекает тяжело. При заболевании организм бросает все силы на поддержку своих жизненно необходимых функций, и ресурсы, необходимые для роста волос, резко ограничиваются", - пояснила Наталья Пшеничная.

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Также она отметила, что во время болезни волосяные фолликулы не повреждаются, а переходят в спящее состояние на длительное время. Это и может вызвать чрезмерное выпадение волос.

Чаще всего пациенты замечают повышенное выпадение через 2-3 месяца после заболевания. Как правило, облысение происходит равномерно по всей коже головы. Однако в некоторых зонах это может быть более заметно. На восстановление волос, заметила врач, может потребоваться несколько месяцев. 

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"После перенесенной инфекции необходимо вести здоровый образ жизни, употреблять пищу, богатую микроэлементами и витаминами. И, конечно, при возникновении признаков алопеции следует обратиться к врачу-трихологу или дерматологу. При своевременно начатом лечении телогеновая алопеция полностью излечима", - добавила Пшеничная.

Напомним, недавно британские ученые сообщили, что изменение слуха и шум в ушах может быть одним из скрытых симптомов коронавируса COVID-19.

Кроме этого, у некоторых пациентов на пальцах ног могут появляться раздражения, похожие на те, которые возникают при обморожении, что также свидетельствует о наличии COVID-19. 

ZIK

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