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Коронавирус в Польше: Кулеба будет контролировать защиту прав несовершеннолетних студентов из Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

В Польше лицам до 14 лет разрешено выходить из дома только в сопровождении взрослых

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пообещал контролировать защиту прав украинских студентов, которые остались в Польше. Об этом политик сообщил в Twitter.

Как отмечается, некоторые студенты, которые проживают за границей без родителей, не могут из-за запрета купить лекарства или продукты. 

"Беру на контроль защиту несовершеннолетних украинских студентов в Польше. Там карантин, и несовершеннолетних выпускают из дома только с родителями или совершеннолетними. А если первокурсник живет сам и должен выйти в магазин или аптеку? Наша программа "Защита" работает, чтобы решать эти и другие проблемы", - отметил Кулеба. 

Также министр сообщил о созданы специальных групп в Facebook для граждан за рубежом в период карантина, например, в Люблине и Гданьске.

Напомним, на этой неделе В Польше продлили карантинные ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, до 26 апреля продлили закрытие школ, запрет воздушного и международного, железнодорожного сообщения и ряд других ограничений. 

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