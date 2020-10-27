Коронавирус в Офисе президента: Подтвердили два случая, Зеленский и Ермак не заболели

Офис президента Фото из открытых источников

Сотрудники Офиса регулярно сдают тесты на коронавирус

У заместителей руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив и Андрея Смирнова обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся в самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мероприятиям: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - рассказала пресс-секретарь.

В то же время Мендель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы, и добавила, что сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус.

Напомним, ранее Юлия Ковалив на своей странице в соцсети написала, что она вместе мужем и детьми заболела COVID-19.