live
Новости » Общество Читати новину українською

Коронавирус в Офисе президента: Подтвердили два случая, Зеленский и Ермак не заболели

Офис президента

 Фото из открытых источников

Сотрудники Офиса регулярно сдают тесты на коронавирус

У заместителей руководителя Офиса президента Украины Юлии Ковалив и Андрея Смирнова обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает "Интерфакс-Украина".

"У Юлии Ковалив и Андрея Смирнова положительные тесты на COVID-19. Они находятся в самоизоляции. Офис президента искренне желает им как можно более легкого протекания болезни и скорейшего выздоровления. И в очередной раз просит украинцев тщательно относиться к карантинным мероприятиям: носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скоплений людей", - рассказала пресс-секретарь.

Новости по теме: В 30% случаев у больных коронавирусом отрицательный ПЦР-тест - Степанов

В то же время Мендель отметила, что президент Украины Владимир Зеленский и руководитель ОП Андрей Ермак здоровы, и добавила, что сотрудники Офиса президента регулярно проходят тесты на коронавирус.

Новости по теме: В Украине за сутки выявлено 6677 новых случаев коронавируса, в целом – более 355 тысяч заражений

Напомним, ранее Юлия Ковалив на своей странице в соцсети написала, что она вместе мужем и детьми заболела COVID-19.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

С тремястами депутатами Рада будет работать так же, - Разумков Из Верховной Рады отозвали законопроект об отмене второго тура местных выборов Разумков рассказал, когда Рада возьмется за бюджет-2021 Глава ВРУ считает, что для некоторых людей бюллетени сложны, но на ход выборов это не повлияет
Loading...

программы канала ZIK

Экзитполы: Кто лидирует? Нарушения в день выборов. Опрос президента | 25.10.20
Местные выборы: когда результаты? Нарушения на выборах. Опрос от президента | Новости | 26.10.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Сергей Сивохо | Ситуация на востоке. Выборы. Пожары на Луганщине | Интервью с Литвиненко | 24.10.20
Тимошенко, Порошенко, Саакашвили ... О чем говорят их мимика и жесты | Психолог Вадим Колесников
Елена Бондаренко | Ток-шоу