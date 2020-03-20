Коронавирус во Львове: Что известно о больном

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Мужчина вернулся из Германии 13 марта, а через неделю обратился в больницу Львова

Первый пациентом из Львова, у которого подтвердили коронавирусную инфекцию COVID-19, оказался врач, который 13 марта вернулся из Германии. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Как стало известно, мужчина в день прибытия сдал анализы на коронавирус, а 20 марта, после получения положительного результата, больной обратился во Львовскую инфекционную больницу.

"Хочу подчеркнуть ответственность человека, о котором речь. Возвращаясь из Германии мужчина (сам врач) осознавал, что находится в группе риска. Следовательно, в первый же день после возвращения сдал анализы в частную лабораторию. Все время пытался быть в максимальной самоизоляции. После получения положительных результатов сразу обратился в инфекционную больницу", - отметил Садовый.

По словам главы Львова, по состоянию на 20 марта пациент чувствует себя хорошо, никаких клинических проявлений нет, но будет находиться в дальнейшем под контролем.

Напомним, 20 марта во Львове подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19.