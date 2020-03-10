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Коронавирус в Черновцах: С подозрением на COVID-19 госпитализировали еще двух человек

Фото из открытых источников

По состоянию на 10 марта в Украине зарєстровано 1 лабораторно подтвержденный случай COVID-19

На протяжении этих суток, 10 марта, на Буковине с подозрением на новую коронавирусную инфоекцию COVID-19 госпитализировали трех человек. Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой ОГА.
 
Как отмечается, еще два пациента обратились к медикам с признаками инфекционного заболевания, после чего граждане были госпитализированы. Кроме этого, по последним данным, в больницы с подозрением на COVID-19 в Черновицкой области в целом находятся 5 человек.
 
 
Напомним, во вторник утром, 10 марта, в Черновцах с подозрением на коронавирус был госпитализирован мужчина, который недавно вернулся из одной из стран, где зафиксирован случай заболевания.
 
К слову, согласно последним данным, за весь период Министерство здравоохранения получило 40 подозрений относительно заболевания COVID-19 в Украине. А по состоянию на 10 марта на территории страны зарегистрирован 1 лабораторно подтвержденный случай коронавируса.
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