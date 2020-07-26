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Коронавирус не передается через питьевую воду и воду в бассейнах, - ЦОС

Фото из открытых источников

Дезинфицирующие средства для очистки губительно влияют на вирус

Американские ученые из Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC) заявили об отсутствии доказательств распространения возбудителя COVID-19 через воду в бассейнах, джакузи, спа-центрах и тому подобное. Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины

Согласно сообщению, итальянские исследователи также пишут о том, что доказательства наличия SARS-CoV-2 в воде очень скудные и нет доказательств того, что SARS-CoV-2 присутствует в поверхностных, подземных водах или передается через загрязненную питьевую воду.

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Кроме этого, эксперты ВОЗ и CDC констатируют, что о фекально-оральном механизме передачи инфекции также не сообщалось.

Таким образом возможность распространения COVID-19 во время отдыха на пляжах связана со скоплением людей, поскольку возбудитель новой коронавирусной инфекции способен передаваться от человека к человеку независимо от того, находятся они в воде, или находятся на суше.

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Заразиться COVID-19 можно от человека, инфицированного вирусом. Болезнь передается, в основном через мелкие капли, выделяемые из носа или рта во время кашля, чихания или разговора.

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Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что примерно четверть ПЦР-тестов на коронавирус могут ошибочно давать отрицательный результат.

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