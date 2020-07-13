Коронавирус не дает длительного иммунитета, - Институт Коха

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Иммунитет к новому типу коронавирус является достаточно низким, поэтому никто не может чувствовать себя в безопасности.

Об этом свидетельствуют данные обследования, проведенного учеными Института Роберта Коха (RKI), которые презентовал на брифинге в Берлине президент RKI Лотар Вилер, передает Укринформ.

"Первые результаты исследования антител к вируса среди доноров крови показали низкий иммунитет у обследованных", - отметил Уилер.

Он проинформировал, что протестированы были 12 тысяч человек, а антитела были обнаружены лишь в 1,3 процента из них. Этот промежуточный результат свидетельствует, с одной стороны, то, что большинство людей в Германии, очевидно, еще не контактировали с вирусом, а с другой - что вирус все еще может широко распространяться.

У тех, кто уже переболел, уровень антител снижается довольно быстро, о чем свидетельствуют результаты исследования, проведенного мюнхенскими учеными.

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"У четырех из девяти пациентов (лечились в январе) мы видим снижение нейтрализующих антител", - сказал главный врач Мюнхенской инфекционной клиники Клеменс Вендтнер.

Таким образом, иммунитет к коронавирус также является непродолжительным, а вероятность повторного инфицирования достаточно высокой.

В этой связи в немецком Минздрава подчеркивают необходимость быть бдительными к другим штаммов вируса, а также к гриппу. По словам министра Йенса Шпана, Германия имеет сейчас 25 миллионов доз вакцины от гриппа.

До этого главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что COVID-19 до конца года может стать в ряд с самыми тяжелыми заболеваниями, а также опередить ВИЧ по количеству летальных случаев.