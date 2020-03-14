Коронавирус, грипп или ОРВИ: Как отличить эти заболевания и что между ними общего и отличного?

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В первую очередь грипп имеет меньший инкубационный период и более короткий интервал, чем коронавирусная инфекция

Коронавирус COVID-19 стремительно распространяется по миру, увеличивая число жертв.

Сейчас его главной опасностью является то, что симптомы COVID-19 и, например, гриппа имеют схожую клиническую картину - в обоих случаях развивается респираторное заболевание, которое может иметь как легкое течение, так и тяжелую форму и даже привести к смерти.

Поэтому, как различать обычную ОРВИ, грипп и коронавирус при наличии похожих симптом?

В Центре общественного здоровья МОЗ объясняют, что одним из факторов, который поможет разделить эти болезни является время.

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Так, грипп имеет меньший инкубационный период (время от заражения до появления симптомов) и более короткий последовательный интервал (время между последовательными случаями), чем коронавирусная инфекция.

Последовательный интервал для COVID-19 оценивают в 5-6 дней, а для вирусов гриппа он составляет 3 дня. Это означает, что грипп может распространяться быстрее, чем COVID-19.

Предполагается, что инфицированный вирусом SARS-CoV-2 человек может заразить от 2 до 2,5 человек, — это больше, по сравнению с гриппом. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения.

Дети являются важными факторами передачи вируса гриппа в обществе. Для вируса SARS-CoV-2 исходные данные показывают, что дети заболевают реже, чем взрослые, и частота случаев в возрастной группе до 19 лет является низкой.

Предварительные данные, полученные в КНР, показывают, что дети заражаются от взрослых, а не наоборот.

А что с симптомами гриппа и коронавируса?

Специалисты предполагают, что 80% случаев коронавирусной инфекции COVID-19 имеют легкое или бессимптомное течение, 15% являются тяжелыми и требуют кислородной терапии, а 5% являются критическими случаями, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. Эти тяжелые и критические случаи COVID-19 серьезнее, чем во время гриппа.

Наиболее подвержены риску тяжелой гриппозной инфекции дети, беременные женщины, люди преклонного возраста, лица с хроническими заболеваниями и люди с иммунодефицитом.

Что касается COVID-19, то, согласно исследованиям, старший возраст и имеющиеся сопутствующие заболевания повышают риск развития тяжелой инфекции.

Одинаковые ли последствия гриппа и COVID-19?

В Центре общественного здоровья утверждают, что смертность вследствие COVID-19 является выше уровня смертности гриппа, особенно сезонного.

Истинные показатели смертности от COVID-19 доподлинно не известны, ведь для их определения нужно больше времени. Имеющиеся данные показывают лишь приблизительное соотношение по смертности (количествосмертей, деленное на количество известных случаев), что составляет от 3% до 4%.

Для сезонного гриппа летальность обычно ниже 0,1%.

Защита от коронавируса и гриппа идентична?

Как рассказывают специалисты из выше упомянутого Центра общественного здоровья, несмотря на то, что в КНР осуществляют клинические испытания лекарственных средств и разрабатывают более 20 вакцин от COVID-19, еще нет лицензированных вакцин или терапевтических средств.

В то же время, существуют противовирусные препараты и вакцины для защиты от гриппа. Ежегодная вакцинация является доказанным эффективным средством предупреждения гриппа и его осложнений.

Вакцина против гриппа не эффективна против коронавируса SARS-CoV-2.

Медицинская маска не защищает от заражения вирусами. Носить ее должны только люди с симптомами респираторных заболеваний, медработники и лица, ухаживающие за больными.

Новый коронавирус SARS-CoV-2 и вирусы гриппа передаются капельным путем. Поэтому предотвратить распространение инфекции помогут такие меры, как гигиена рук и соблюдение этикета кашля: руки надо мыть с мылом часто и тщательно, а кашлять и чихать надо в сгиб локтя или в одноразовую салфетку.

Советы МОЗ для избежания заболеваний гриппом, ОРВИ или коронавируса:

мойте руки 20–40 теплой водой с мылом или обрабатывайте их антисептиком с содержанием спирта не менее 60%;

избегайте близкого контакта с людьми с симптомами ОРВИ (минимальная дистанция — 1,5 м);

не касайтесь лица, в частности глаз, носа и рта;

термически обрабатывайте продукты (особенно мясо, его субпродукты и яйца);

в случае появления первых симптомов ОРВИ безотлагательно обратитесь к своему семейному врачу.

Важным является и то, что вирус не циркулирует в воздухе, а передается от человека к человеку. То есть вирус не способен перемещаться на дальние расстояния, он есть только в капельках, которые человек выдыхает во время кашля или чихания.

Именно поэтому расстояние – это гарантия безопасности и фактор прерывания эпидемической цепи. Поэтому заразиться невозможно даже от инфицированного человека, если вы находитесь на расстоянии более 1,5 м.

Фото: Центр общественного здоровья Минздрава

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