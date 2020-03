Коронавирус дольше всего живет на картоне, стали и пластике, - исследование

Коронавирус из открытых источников

Специалисты провели исследования относительно стабильности коронавируса COVID-19 в сравнении с вирусом SARS

Ученым удалось выяснить, что "период полураспада" нового коронавируса дольше всего длится на поверхностях стали, пластика и картона. Об этом сообщает The New England Journal of Medicine.

В частности, специалисты провели исследования относительно стабильности коронавируса COVID-19 по сравнению с вирусом SARS. Исследователи имитировали распространение вируса вокруг зараженного человека при чихании и кашле во время прикосновения к предметам из разных материалов.

Чтобы сымитировать чихание, они использовали специальный распыляющий аэрозоль. Затем исследовали, как долго вирус сохранится на различных поверхностях.

Как выяснилось, дольше всего вирус удерживается на пластике - до 72 часов. Около 50 часов он может прожить на стали, 20 часов - на картоне и 4 часа - на меди.

"SARS-CoV-2 был более устойчив к пластику и нержавеющей стали, чем к меди и картону. Жизнеспособность вируса была обнаружена до 72 часов после нанесения на эти поверхности", - говорится в сообщении.

