Коронавирус блокирует ощущение боли, - исследование

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Новое исследование может подтолкнуть ученых к разработке новых лекарств против вируса

Коронавирус нарушает связь между определенным клеточным белком и кровью, вследствие чего притупляется ощущение боли у инфицированных Covid-19, сообщает Sciencealert.

Раджеш Кханна, профессор фармакологии Университета Аризоны, поделился, что начал изучать роль белка нейропилина-1 за полгода до пандемии.

"Нас вдохновили два предыдущие отчеты, что появились на сервере препринтов BioRxiv, которые показали, что печально известные шипованные белки на поверхности вируса SARS-CoV-2 связываются с белком под названием нейропілін-1", - рассказывает ученый.

По его словам, вирус может использовать этот белок для проникновения в нервные клетки, а также через белок ACE2 .

Нейропилин-1 позволяет спайку проникать в клетку. В нормальных условиях белок контролирует рост кровеносных сосудов, рост и выживаемость нейронов. Однако если нейропилин-1 связывается с природным белком, называемым фактором роста эндотелия сосудов а (VEGF-A), это вызывает болевые сигналы. Этот сигнал передается через спинной мозг в высшие мозговые центры, вызывая болевые ощущения.

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Предыдущие исследования показали связь между VEGF-A и болью. Например, для людей с остеоартритом исследования показали, что повышенная активность гена VEGF в жидкостях, смазывают суставы, такие как колено, связана с более высокими показателями боли.

"В исследованиях in vitro, проведенных в моей лаборатории с использованием нервных клеток, мы показали, что, когда спайк связывается с нейропилином-1, он снижает передачу сигналов о боли, что предполагает, что у живого животного он также будет иметь эффект притупления боли", - отметил ученый.

Он подчеркнул, что когда белок-спайк связывается с белком нейропилин-1, он блокирует связывание белка VEGF-A-это связывание подавляет возбудимость болевых нейронов, что снижает чувствительность к боли.

Раджеш Кханна отмечает, что его исследования могут дать новый толчок для разработки лекарств для лечения Covid-19.

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Напомним, за последние сутки в Украине зафиксирован 2671 новый случай коронавируса, 571 пациент выздоровел, а 37 человек умерло.