Королеву Елизавету II обокрали во дворце на 100 тысяч фунтов стерлингов

Королева Елизавета II. Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Вором оказался рабочий буфета. Он вынес из Букингемского дворца 80 вещей

Королеву Елизавету II нагло обокрал сотрудник, работающий в ее доме. Вором оказался 37-летний буфетчик Адамо Канто, который воспользовался оказанным доверием, воровал вещи и продавал их на аукционе. Об этом сообщает BBC.

Согласно сообщению, Канто признался, что вынес из Букингемского дворца 80 вещей общей стоимостью 100 тысяч фунтов стерлингов. В частности, он украл медали и ценные семейные фотографии с автографами. Похищенными оказались фотографии членов семьи королевы - принцев Уильяма и Гарри, а также жены Уильяма Кейт Миддлтон.

Половину украденного мужчина продавал на аукционах в сети, где и увидели вещи представители дворца.

Вор также похитил вещи придворных. Вломившись в их комнаты, он присвоил ценную медаль, которая принадлежала Главному Эконому Букингемского дворца — вице-адмиралу Джонстону-Берту.

Как отмечается, большинство вещей Канто украл во время весеннего карантина, когда в королевском дворце почти никого не было.

Сейчас это дело рассматривает суд, грабителя выпустили под залог, но ему грозит срок за решеткой.

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