Королевская: Жители Донецкой области благодарны Виктору Медведчуку и Оксане Марченко за пасхальные наборы

Королевская Наталья

Жители Донецкой области благодарны за более 20 тонн пасхальных наборов, отправленных Виктором Медведчуком и Оксаной Марченко по всей линии разграничения. Об этом рассказала народный депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Наталия Королевская, сообщает 112.ua.

"Мы посетили Святогорск, Славянск, Краматорск, Доброполье, сейчас мы находимся в Покровске, отсюда мы едем - в город Селидово, Курахово, Марьинку, Красногоровку, вдоль всей линии разграничения, также Авдеевку, Светлодарск, Светлодарскую дугу, Новолуганское, Зайцево. Во все населенные пункты будет осуществлена гуманитарная миссия в преддверии Пасхи. И очень люди просят передать большое спасибо Оксане Марченко, Виктору Медведчуку за то, что их фонд передал Донецкой области поздравление с Пасхой. Это более 10 тыс. пасок, это более 20 тонн гуманитарного груза, пасхальные наборы, которые будут доставлены во все детские дома-интернаты, в интернаты для пожилых людей, психоневрологические диспансеры, в больницы, в ветеранские организации, в организации людей с инвалидностью. И, конечно, основной груз пойдет на те населенные пункты, которые находятся в зоне боевых действий, там, где люди шестой год живут на войне. Поэтому мы очень благодарим за ту помощь, которую сегодня оказывают людям, особенно тем людям, которые нуждаются в первую очередь во внимании и поддержке в канун светлого праздника Пасха", - рассказала она.

Напомним, к празднику Воскресения Христова за собственные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука было закуплено и будет роздано по всей стране 10 тыс. продуктовых наборов общим весом более 100 тонн.

Ранее Виктор Медведчук и Оксана Марченко на собственные средства закупили и передали во все районные больницы Закарпатской области все необходимое для борьбы с вирусом. Все семейные врачи Закарпатской области получили средства индивидуальной защиты.

Кроме того, Благотворительный фонд Оксаны Марченко передал Институту сердца в Киеве уникальную для стран СНГ автоматическую систему диагностики в реальном времени, которая с необычайной точностью выявляет, в частности, и коронавирус. Супруги также приобрели 5 аппаратов для искусственной вентиляции легких.

Также фонд Оксаны Марченко предоставляет помощь пожилым людям и людям с инвалидностью в Киеве и Киевской области.

Помимо этого, за собственные средства семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко отправила помощь на Волынь, в Зимненский Святогорский монастырь. Здесь служат полсотни сестер и послушниц. Из-за карантина службы проходят в закрытом режиме. И нередко местные жители обращаются за помощью.

Фонд Оксаны Марченко финансируется из собственных средств Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.