Копию занавеса Львовской оперы выставили на аукционе Sotheby's

Картина "Парнас" Генрика Семирадского датирована 1900 годом и оценивается в около 600 тыс. фунтов стерлингов

"По данным официального сайта аукциона Sotheby's, на продажу выставлен уникальный артефакт - уменьшенную в масштабе копию театрального занавеса "Парнас". Оцененная стоимость достигает около 600 тыс. фунтов стерлингов. Оригинал куртины уже более 100 лет хранится во Львовской Национальной опере. Ее размеры составляют 6х9 м. Ее же уменьшенная копия (91х147 см), которую выставили на аукцион впервые, была создана художником уже после написания полноразмерной куртины", - говорится в сообщении.

Уменьшенная версия картины "Парнас" Аукцион Sothebyʼs

Как отмечается, композиция является почти точной репродукцией первой версии и является уникальным примером использования художником фототехники во время выполнения своих работ. Выполнена маслом на холсте.

Пресс-служба аукциона Sotheby's информирует, что картина "Парнас" Генрика Семирадского датирована 1900 годом и относится к частной коллекции. Она хранилась в европейской семье более века и никогда не была представлена на широкое обозрение.

Уменьшенная версия картины "Парнас" Аукцион Sothebyʼs

Уменьшенная версия является последней большой работой художника и одна из самых знаменитых. Генрик Семирадский начал работать над занавесом Львовской оперы в 1899 г., предварительно продемонстрировав свой талант к масштабным композициям занавесом для Краковского оперного театра.

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