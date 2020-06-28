Конституция не должна быть заложницей "армовир"
Конституция Украины не должна быть заложницей "армовир".
Такой вывод можно сделать из обращения Управделами Украинской Православной Церкви митрополита Антония:
Сегодня наше государство отмечает День Конституции. Это праздник нашей независимости и свободы, суверенитета и самодостаточности. Помимо этого, он символизирует все общественные, социальные, политические и другие приобретения, утвержденные в Основном Законе с целью обеспечения всестороннего развития и благосостояния нашей Родины и нашего народа.
Исходя из этого, крайне важным является надлежащее исполнение Конституции Украины. Такой подход - залог сохранения единства, взаимопонимания и мира внутри украинского общества.
В свою очередь любые нарушения Основного Закона всегда приводят к раздору и нестабильности. Вот почему Конституция ни в коем случае не должна быть заложницей реализации определенных политических программ и лозунгов. Поскольку попрание фундаментальных прав и свобод человека, дискриминация миллионов сограждан по определённому признаку, фактическое разделение украинцев на ''правильных" и ''неправильных'' одновременно нивелирует и другие гарантированные Основным Законом права. А это создает угрозы не только для обеспечения надлежащей общественной обстановки, но и самой государственности.
Вот почему, осознавая свою ответственность перед Богом, собственной совестью, а также предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, мы все должны приложить максимум усилий для защиты и обеспечения надлежащего исполнения нашей Конституции.
Лучший путь к этому - быть с Господом. Ибо, полагаясь на Него, следуя Его законам, придерживаясь норм христианской жизни, мы получим воодушевление, силу и способность эффективно исполнять земные законы, а также быть достойными сыновья нашего Отечества. Это очень важно, поскольку, как говорил святитель Николай Сербский, ''люди, которые не могут сохранить мир в своем сердце, не смогут сохранить его и в государстве".