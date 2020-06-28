Конституция не должна быть заложницей "армовир"

Митрополит Антоний Фото из открытых источников

Конституция Украины не должна быть заложницей "армовир".

Такой вывод можно сделать из обращения Управделами Украинской Православной Церкви митрополита Антония:

Сегодня наше государство отмечает День Конституции. Это праздник нашей независимости и свободы, суверенитета и самодостаточности. Помимо этого, он символизирует все общественные, социальные, политические и другие приобретения, утвержденные в Основном Законе с целью обеспечения всестороннего развития и благосостояния нашей Родины и нашего народа.

Исходя из этого, крайне важным является надлежащее исполнение Конституции Украины. Такой подход - залог сохранения единства, взаимопонимания и мира внутри украинского общества.

В свою очередь любые нарушения Основного Закона всегда приводят к раздору и нестабильности. Вот почему Конституция ни в коем случае не должна быть заложницей реализации определенных политических программ и лозунгов. Поскольку попрание фундаментальных прав и свобод человека, дискриминация миллионов сограждан по определённому признаку, фактическое разделение украинцев на ''правильных" и ''неправильных'' одновременно нивелирует и другие гарантированные Основным Законом права. А это создает угрозы не только для обеспечения надлежащей общественной обстановки, но и самой государственности.

Вот почему, осознавая свою ответственность перед Богом, собственной совестью, а также предыдущими, нынешним и грядущими поколениями, мы все должны приложить максимум усилий для защиты и обеспечения надлежащего исполнения нашей Конституции.

Лучший путь к этому - быть с Господом. Ибо, полагаясь на Него, следуя Его законам, придерживаясь норм христианской жизни, мы получим воодушевление, силу и способность эффективно исполнять земные законы, а также быть достойными сыновья нашего Отечества. Это очень важно, поскольку, как говорил святитель Николай Сербский, ''люди, которые не могут сохранить мир в своем сердце, не смогут сохранить его и в государстве".