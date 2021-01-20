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Конкурс по избранию главы САП стартует 25 января, - Венедиктова

Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова Facebook / Ирина Венедиктова

Соответствующее решение одобрила комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП

Конкурс по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры начнется 25 января 2021 года. Об этом сообщила Генеральная прокурорша Ирина Венедиктова в Facebook.

По ее словам, соответствующее решение одобрила комиссия по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП во время сегодняшнего заседания.

Генпрокурор добавила, что объявление будет опубликовано на сайте ОГУ в течение трех ближайших дней вместе с нормативными актами, регулирующими деятельность Комиссии и проведение конкурса

"Уже с понедельника начнется процесс отбора руководителя одного из ключевых институтов. Ждем профессиональных, принципиальных и решительных кандидатов, которые готовы в честной борьбе доказать, что достойны возглавлять САП и показать тот результат, которого заждалось общество от антикоррупционных органов", - отметила Венедиктова.

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Напомним, в октябре генеральный прокурор Ирина Венедиктова призвала НАБУ и САП активизировать работу о привлечении к ответственности топ-коррупционеров, как этого требует общество.

 

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