Компания Moderna заявляет, что ее вакцина от COVID-19 может обеспечить защиту до нескольких лет

Moderna Inc собирается доказать, что вакцина будет эффективной и против нового штамма коронавируса

"Информация, которую распространили СМИ о том, что наша вакцина может защищать от коронавируса всего несколько месяцев – ложная. Мы считаем, что она (вакцина, – ред.) потенциально обеспечит защиту (от коронавирус, – ред.) в течение нескольких лет", - заявил Бансель и добавил, что для окончательной оценки требуется время.

Он также отметил, что его компания собирается доказать, что вакцина Moderna будет эффективной против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и ЮАР.

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Напомним, вчера стало известно, что Европейское агентство по лекарственным препаратам одобрило к применению в странах ЕС вакцину против COVID-19, произведенную американской компанией Moderna. В частности, препарат будут применять для лиц старше 18 лет.