live
Новости » Общество Читати новину українською

Комитет ВРУ рекомендовал принять закон о легализации оружия

В Украине хотят легализовать огнестрельное оружие Фото из открытых источников

Законопроект предусматривает введение удостоверения владельца оружия, а также определяет ряд условий для тех, кто стремится его получить

Комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ. 

В частности, законопроект предлагает легализовать такие виды гражданского оружия:

  • А - автоматическое огнестрельное оружие;
  • В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);
  • С - короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Кроме этого, предлагается ввести удостоверение владельца оружия, в котором указывается выше указанная категория. К каждой единице должен быть технический паспорт, в котором указываются сведения о владельце и серийный номер оружия.

В Раде отметили, что такое удостоверение смогут получить дееспособные граждане Украины без медицинских противопоказаний, судимости и привлечений к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

Новости по теме: Глава комитета по нацбезопасности выступил за легализацию огнестрельного оружия

Документ также предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате владения или использования оружия.

В связи с этим предлагается ввести единый государственный реестр гражданского оружия, установить основы его ведения и курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил властям вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине. По его словам, вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В Украине за минувшие сутки обнаружили 3939 новых случаев коронавируса, выздоровели – 15 052 человека В Украине за минувшие сутки обнаружили 8997 новых случаев коронавируса, выздоровело – 11,3 тыс. пациентов В Украине за минувшие сутки обнаружили 6911 новых случаев коронавируса, выздоровели – почти 14,5 тыс. пациентов Какие осложнения дает COVID-19: Врач назвал самые опасные последствия
Loading...

программы канала ZIK

Олег Ляшко | Ток-шоу
Тарифные колебания. Ситуация на Донбассе. Вакцинация. События в США | Ток-шоу
Декоммунизация страны. Государственные выходные.
Надежда Савченко | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Раскол монобольшинства. Коронавирус в Украине и мире. Непогода в мире | Детали дня | 19.01.21