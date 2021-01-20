Комитет ВРУ рекомендовал принять закон о легализации оружия

В Украине хотят легализовать огнестрельное оружие Фото из открытых источников

Законопроект предусматривает введение удостоверения владельца оружия, а также определяет ряд условий для тех, кто стремится его получить

Комитет Верховной Рады по вопросам деятельности правоохранительных органов 20 января рекомендовал парламенту принять в первом чтении закон о легализации огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ВРУ.

В частности, законопроект предлагает легализовать такие виды гражданского оружия:

А - автоматическое огнестрельное оружие;

В - гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое);

С - короткоствольное огнестрельное оружие;

D - длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е - длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Кроме этого, предлагается ввести удостоверение владельца оружия, в котором указывается выше указанная категория. К каждой единице должен быть технический паспорт, в котором указываются сведения о владельце и серийный номер оружия.

В Раде отметили, что такое удостоверение смогут получить дееспособные граждане Украины без медицинских противопоказаний, судимости и привлечений к административной ответственности по ряду статей Кодекса об административных правонарушениях.

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Документ также предусматривает обязательное страхование гражданской ответственности за ущерб, который может быть нанесен в результате владения или использования оружия.

В связи с этим предлагается ввести единый государственный реестр гражданского оружия, установить основы его ведения и курсы по изучению материальной части оружия, правил обращения с ним и его применения.

Напомним, недавно заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко предложил властям вынести на референдум вопрос о легализации ношения короткоствольного оружия в Украине. По его словам, вероятность случайных смертей главным аргументом против легализации оружия.