Комитет по нацбезопасности отменил заседание по ситуации на Донбассе

Заседание по обострению ситуации на Донбассе отменили из-за коронавируса Фото из открытых источников

Заседание было отменено в связи с введением в Комитете режима самоизоляции

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки отменил проведение заседания, на котором планировали рассмотреть обострение ситуации на Донбассе. Об этом заявил член комитета Федер Вениславский, сообщает РБК-Украина.

Так, заседание по Донбассу было запланировано провести в среду, 9 сентября. Однако, его было перенесено из-за подтверждения коронавируса COVID-19 в одного из сотрудников аппарата.

Кроме этого, Вениславский добавил, что проводить собрания в режиме онлайн комитет не может из-за того, что на них озвучивается информация с грифом "секретно".

Впоследствии эту информацию подтвердили на сайте Верховной Рады Украины.

"Заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, проведение которых запланировано на 9 сентября 2020 года и 11 сентября 2020 года, отменены в связи с введением в Комитете режима самоизоляции", - говорится в сообщении.

К слову, 9 сентября на заседании депутаты должны были обсудить нарушение перемирия со стороны членов незаконных вооруженных формирований, а также гибель бойца ООС. Кроме этого, планировали заслушать министра обороны.

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Напомним, 6 сентября незаконные вооруженные формирования нарушили договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года, в результате чего один украинский военный погиб, еще один получил ранения.

После чего министр иностранных дел Дмитрий Кулеба инициировал телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Лавровым, чтобы обсудить эту ситуацию.