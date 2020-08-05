Комфортно ли и удобно: Татьяна Плачкова анонсировала инспекцию одесских пляжей

Татьяна Плачкова Фото из открытых источников

Народный депутат констатировала, что на пляжах отсутствует благоустройство

Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова сегодня проинспектирует одесские пляжи, чтобы изучить состояние зон отдыха по состоянию на август и установить, что местная власть сделала для улучшения условий отдыхающих, которые их посещают.

Об этом народный депутат сообщила во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK.

Татьяна Плачкова констатировала, что одесские пляжи, особенно, муниципальные – не обустроены, на них отсутствует благоустройство. Кроме того, к тем зонам отдыха на побережье, которые задекларированы как такие, что оборудованы доступом для людей с ограниченными возможностями, добраться людям на колясках достаточно сложно, говорит народный депутат.

"Поэтому мы сегодня проинспектируем, посмотрим, в каком состоянии они находятся сейчас, на средину августа. Можно говорить о большей части туристического сезона, и что город сделал за весну и лето для того, чтобы эти пляжи были комфортными, удобными для людей, которые не могут себе позволить посетить обычний пляж", – сказала Татьяна Плачкова.

Народный депутат отметила, что для того, чтобы исправить ситуацию, пляжи сначала проинспектируют, а затем презентуют свой план, что нужно сделать.

Как сообщали, на всех городских пляжах Одессы от "Аркадии" и до 16-й станции Большого Фонтана обнаружили кишечную палочку.

Добавим, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко дал советы, как не "подцепить" инфекцию на пляже.