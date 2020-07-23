Комета Neowise сегодня максимально приблизится к Земле

Комета Neowise Фото из открытых источников

Небесное тело не представляет угрозы, однако его можно будет увидеть в небе без специальной техники

В четверг, 23 июля, комета Neowise приблизится к Земле на минимальное расстояние, небесное тело можно будет увидеть невооруженным глазом. Об этом сообщает Devon Live.

Как отмечается, комета C/2020 F3 Neowise будет находиться в 103 502 043 километрах от нашей планеты. По словам астронома Джона Маклина, который руководит обсерваторией Эксетер, комета передвигается со скоростью примерно 40 миль (64,37 километров) в секунду, и сегодня, будет находиться на самом близком к Земле расстоянии.

Также ученый заверил, что небесное тело должно быть заметным к концу этого месяца в Северном полушарии. Позже оно пройдет Южное полушарие, а впоследствии – погрузится вглубь Солнечной системы.

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Заметим, комета Neowise была обнаружена с помощью инфракрасного обследователя вблизи Земли. Небесное тело не представляет угрозы, поскольку пролетает на безопасном расстоянии. Жители Северного полушария смогут понаблюдать за этим явлением в предрассветные часы или сразу после захода солнца.

Напомним, ранее в Донецкой области местный житель Сергей Чабар сфотографировал Neowise, когда она пролетала мимо Земли. Фото удалось сделать без специальной аппаратуры, благодаря телефону на штативе.

Позже фотографы поделились снимками небесного тела из разных уголков планеты.