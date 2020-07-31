Комедийный боевик о политических интригах. Netflix снимает в Украине свой первый фильм

из открытых источников

Действия будут происходить во Франции, однако большинство сцен будет сниматься в Украине

Стриминговый сервис Netflix снимает в Украине свой первый фильм, который будет о политических интригах. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Как сообщается, лента будет называться "The Last Mercenary" ("Последний наемник"). Это комедийный боевик о политических интригах на государственном уровне. Львиная часть съемок состоится в Киеве. Также съемки будут проходить в Париже.

Министр отметил, что по сюжету события будут разворачиваться во Франции. Среди главных актеров – Жан-Клод Ван Дам и Иванов Албан.

Новости по теме: Джамала снялась в фильме Netflix о Евровидении

В Украине съемками будут заниматься международная кинокомпания Apple Tree и отечественная Star Media. Продюсеры — Влад Ряшин, Жан-Шарль Леви и Олиас Барко. Режиссер – Дэвид Шарон, а оператор-постановщик Тьерри Арбогаст.

"Надеюсь, картина станет еще и первой, которая получит рибейты в Украине", — добавил Ткаченко.

Ранее Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил выступает против показа в Украине снятых после 2014 года российских фильмов как и против показа фильмов с участием актеров из РФ, против которых возбуждено уголовное дело.