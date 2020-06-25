Комаровский объяснил, передается ли COVID-19 половым путем и опасны ли бессимптомные носители

Евгений Комаровский в ток-шоу "Народ против" Скриншот видео

Есть люди, которые останавливают вирус своим местным иммунитетом, говорит врач

Люди, которые перенесли COVID-19 в бессимптомной форме, не являются ключевым фактором в переносе коронавирусной инфекции.

Об этом во время эксклюзивного интервью в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявил врач-педиатр, телеведущий Евгений Комаровский.

"Ученые сказали, что если у человека безсимптомная форма, то у него мало антител, у него не формируется имунитет. Смотрите, человеку попал в дыхательные пути коронавирус и это не привело к тому, что у него выработались антитела. Почему? То есть у него симптомов не возникло. Он остановил вирус своим местным иммунитетом, то есть слизистыми оболочками. Этому человеку просто не нужны антитела. У него нет симптомов. Он справился с вирусом без антител. Но опять таки, такой человек, который справляется с вирусом без выработки антител только на уровне слизистых оболочек, то есть местным иммунитетом, такой человек в очень малой степени распостраняет вирус, то есть он не является ключевым фактором - переносчиком - в распостранении. Поэтому эта позиция никак не влияет на формирование коллективного иммунитета. И никак не помешает формированию коллективного иммунитета", – сказал Евгений Комаровский.

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Врач-педиатр также объяснил, передается ли коронавирус половым путем.

"Китайцы обследовали, по моему, 20 мужиков с коронавирусом, и у трех из них, примерно, обнаружили РНК-вирус в сперме, и написали об этом. И как началось - вирус передается половым путем, остановили по всему миру вмешательства по репродуктивной медицине, а потом же выяснилось, что все это пшик. Ну, РНК, может быть, и обнаруживается, но инфицировать таким образом никого нельзя, потому что там, куда попадает сперма, обычно легких там нет", – отметил Евгений Комаровский.

Напомним, за последние сутки в Украине зафиксировали рекордные 994 новых случая COVID-19, излечились 349 человек, а 16 человек стали жертвами болезни. В общем, с начала пандемии в стране обнаружили 40 008 заражений.

Добавим, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не соблюдать карантин и не остановить рост количества случаев коронавируса COVID-19, то в стране пик заболеваемости наступит прямо посреди лета.

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