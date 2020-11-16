Комаровский назвал самые опасные места для заражения коронавирусом

Врач-педиатр, писатель и телеведущий Евгений Комаровский Фото из открытых источников

Идеальная среда для распространения коронавірусної инфекции - любое замкнутое пространство, в котором много людей и мало воздуха

Идеальная среда для распространения коронавирусной инфекции - любое замкнутое пространство, в котором много людей и мало воздуха. Об этом рассказал врач-педиатр Евгений Комаровский в видео на своем YouTube-канале.

"Любое замкнутое, невентилируемое пространство, в котором находятся толпы людей, которые не считают себя больными – это идеальная среда, чтобы заболеть. Любой вагон метро - это прекрасная модель. Самое страшное место - больничная палата", - сказал Комаровский.



Среди опасных мест он также назвал тюрьмы, казармы, корабли и дома престарелых. Комаровский подчеркнул: наибольшая вероятность подхватить вирус - в местах, где много людей и мало воздуха.



"С самолетами проще, там очень мощная система фильтрации. Самолет не так опасен", - добавил он.



Врач-педиатр считает, что главное, на что необходимо сегодня обращать внимание правительства Украины, – вентиляция помещений.

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