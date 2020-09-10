Командующий ООС обсудил с ОБСЕ обострение на Донбассе

Стороны посетили населенный пункт Шумы

Владимир Кравченко RadioSvoboda.org (RFE/RL)

В Краматорске Донецкой области состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил Владимира Кравченко с заместителем главы миссии ОБСЕ Марком Этерингтоном. Об этом сообщил штаб ООС в Фейсбук.

Отмечается, что стороны обсудили состояние соблюдения режима прекращения огня. По словам Кравченко, украинская сторона выполняет достигнутые договоренности в полном объеме. При этом представители НВФ ведут усиленную разведку позиций Объединенных сил с применением беспилотников, проводят фортификационное оборудование своих позиций и осуществляют провокации, чтобы вызвать огонь в ответ.

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Как сообщают в штабе, подобные действия имеют системный характер с целью обвинения военно-политического руководства Украины в невозможности управлять процессом установления мира и выполнять договоренности Трехсторонней контактной группы.

Кроме того, после завершения встречи представители ООС и ОБСЕ посетили позиции украинских защитников, которые выполняют боевые задачи в районе населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Напомним, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу приняла решение проинспектировать украинские позиции вблизи Шумов Донецкой области. Однако, сегодня, 10 сентября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что инспекция украинских позиций вблизи шумов на Донбассе перенесена, ведь представители НВФ выдвинули новые требования, о которых речь не шла на переговорах накануне.

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Впоследствии незаконные вооруженные формирования открыли огонь из стрелкового оружия по украинским позициям вблизи населенного пункта Шумы на Донбассе. Он был направлен на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ.