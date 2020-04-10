Командующий Медицинских сил ВСУ и главный хирург ООС провели сложную пятичасовую операцию раненому бойцу

Командующий Медицинских сил ВСУ генерал-майор Игорь Хоменко Минобороны

Военнослужащий получил крайне тяжелое ранением с повреждением печени, почки и кишечника

Во время рабочей поездки в районе проведения операции Объединенных сил Командующий Медицинских сил Вооруженных Сил Украины генерал-майор Игорь Хоменко вместе с главным хирургом ООС и бригадой хирургов 66 мобильного госпиталя провел сложную операцию военнослужащему, который получил крайне тяжелое ранением с повреждением печени, почки и кишечника. Об этом сообщила служба по связям с общественностью Командования Медицинских сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

"Поступила информация, что неподалеку Авдеевки военнослужащий Вооруженных Сил Украины потерпел тяжелого ранения органов брюшной полости. Учитывая то, что генерал-майор медицинской службы Игорь Хоменко является доктором наук, профессором и продолжает хирургическую практику, им было принято решение о проведении оперативного вмешательства на базе Авдеевской центральной городской больницы, где постоянно находится передовая группа врачей 66-го мобильного госпиталя", – говорится в сообщении.

Командующий Медицинских сил ВСУ провел операцию военнослужащему Facebook

Как отмечается, крайне тяжелая операция по сохранению жизнь украинскому защитнику длилась более пяти часов.

"Все повреждения, которые получил военнослужащий были тщательно обследовано и оказана высококвалифицированная хирургическая помощь. Сейчас состояние здоровья раненого стабильное. Парень под присмотром врачей уже находится в вертолете, который осуществляет его медицинскую эвакуацию в Военно-медицинского клинического центра Северного региона в Харькове", - добавили в Командовании Медицинских сил.

Напомним, вчера, 9 апреля, на Донбассе в результате провокационных обстрелов погиб один украинский военный, еще двое получили ранения.