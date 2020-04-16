Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 4 тысячи человек, - Минздрав
За сутки зафиксировано 397 новых случаев заражения
В Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.
"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - говорится в сообщении.
Пока коронавирусная болезнь выявлена:
Винницкая область — 279 случаев;
Волынская область — 109 случаев;
Днепропетровская область — 78 случаев;
Донецкая область — 12 случаев;
Житомирская область — 162 случая;
Закарпатская область — 116 случаев;
Запорожская область — 115 случаев;
Ивано-Франковская область — 401 случай;
Кировоградская область — 198 случаев;
г. Киев — 644 случая;
Киевская область — 234 случая;
Львовская область — 166 случаев;
Луганская область — 4 случая;
Николаевская область — 22 случая;
Одесская область — 73 случая;
Полтавская область — 27 случаев;
Ровенская область — 204 случая;
Сумская область — 80 случаев;
Тернопольская область — 333 случая;
Харьковская область — 40 случаев;
Херсонская область — 44 случая;
Хмельницкая область — 37 случаев;
Черновицкая область — 662 случая;
Черкасская область — 110 случаев;
Черниговская область — 11 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что около 80% людей в Украине переболеют коронавирусом в легких формах.
Как известно, в Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мероприятий из-за коронавируса COVID-19 после 24 апреля.