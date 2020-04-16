Количество зараженных коронавирусом в Украине превысило 4 тысячи человек, - Минздрав

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За сутки зафиксировано 397 новых случаев заражения

В Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.



"По данным ЦОС, по состоянию на 9:00 16 апреля в Украине 4161 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев", - говорится в сообщении.



Пока коронавирусная болезнь выявлена:



Винницкая область — 279 случаев;

Волынская область — 109 случаев;

Днепропетровская область — 78 случаев;

Донецкая область — 12 случаев;

Житомирская область — 162 случая;

Закарпатская область — 116 случаев;

Запорожская область — 115 случаев;

Ивано-Франковская область — 401 случай;

Кировоградская область — 198 случаев;

г. Киев — 644 случая;

Киевская область — 234 случая;

Львовская область — 166 случаев;

Луганская область — 4 случая;

Николаевская область — 22 случая;

Одесская область — 73 случая;

Полтавская область — 27 случаев;

Ровенская область — 204 случая;

Сумская область — 80 случаев;

Тернопольская область — 333 случая;

Харьковская область — 40 случаев;

Херсонская область — 44 случая;

Хмельницкая область — 37 случаев;

Черновицкая область — 662 случая;

Черкасская область — 110 случаев;

Черниговская область — 11 случаев.



Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что около 80% людей в Украине переболеют коронавирусом в легких формах.

Как известно, в Кабинете министров разворачивается острая дискуссия относительно необходимости продления или отмены карантина и ограничительных мероприятий из-за коронавируса COVID-19 после 24 апреля.