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Количество зараженных COVID-19 в Украине превысило 71 тысячу

Фото из открытых источников

Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской области

В Украине за прошедшие сутки, 31 июля, обнаружили 1 172 новых случая коронавируса COVID-19, 16 пациентов погибли, однако 556 ранее инфицированных излечились от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах". 

Так, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели. 

Статистика COVID-19 в регионах:

  • Винницкая область — 2766 (+30)
  • Волынская область — 3828 (+45)
  • Днепропетровская область — 1413 (+11)
  • Донецкая область — 889 (+8)
  • Житомирская область — 1896 (+46)
  • Закарпатская область — 5210 (+64)
  • Запорожская область — 800 (+10)
  • Ивано-Франковская область — 4680 (+123)
  • Кировоградская область — 704 (+1)
  • м. Киев — 8342 (+101)
  • Киевская область — 3787 (+71)
  • Львовская область — 9671 (145)
  • Луганская область — 127 (+1)
  • Николаевская область — 602 (+12)
  • Одесская область — 3315 (+101)
  • Полтавская область — 446 (+6)
  • Ровенская область — 6111 (+87)
  • Сумская область — 509 (+24)
  • Тернопольская область — 3035 (+59)
  • Харьковская область — 3786 (+75)
  • Херсонская область — 227 (0)
  • Хмельницкая область — 1163 (+25)
  • Черновицкая область — 5964 (+89)
  • Черкасская область — 942 (+18)
  • Черниговская область — 843 (+20).

Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, в Украине уже несколько дней подряд фиксируют свыше тысячи случаев коронавируса за сутки. Так, накануне в Минздраве сообщили о 1 090 новых больных COVID-19, еще 20 человек скончались. 

За день до этого было зафиксировано рекордное количество инфицированных за сутки – 1 197. 

К слову, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недавно отметили, что главным распространителем коронавируса сейчас является молодежь.

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