Количество зараженных COVID-19 в Украине превысило 71 тысячу
Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской области
В Украине за прошедшие сутки, 31 июля, обнаружили 1 172 новых случая коронавируса COVID-19, 16 пациентов погибли, однако 556 ранее инфицированных излечились от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".
Так, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели.
Статистика COVID-19 в регионах:
- Винницкая область — 2766 (+30)
- Волынская область — 3828 (+45)
- Днепропетровская область — 1413 (+11)
- Донецкая область — 889 (+8)
- Житомирская область — 1896 (+46)
- Закарпатская область — 5210 (+64)
- Запорожская область — 800 (+10)
- Ивано-Франковская область — 4680 (+123)
- Кировоградская область — 704 (+1)
- м. Киев — 8342 (+101)
- Киевская область — 3787 (+71)
- Львовская область — 9671 (145)
- Луганская область — 127 (+1)
- Николаевская область — 602 (+12)
- Одесская область — 3315 (+101)
- Полтавская область — 446 (+6)
- Ровенская область — 6111 (+87)
- Сумская область — 509 (+24)
- Тернопольская область — 3035 (+59)
- Харьковская область — 3786 (+75)
- Херсонская область — 227 (0)
- Хмельницкая область — 1163 (+25)
- Черновицкая область — 5964 (+89)
- Черкасская область — 942 (+18)
- Черниговская область — 843 (+20).
Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине уже несколько дней подряд фиксируют свыше тысячи случаев коронавируса за сутки. Так, накануне в Минздраве сообщили о 1 090 новых больных COVID-19, еще 20 человек скончались.
За день до этого было зафиксировано рекордное количество инфицированных за сутки – 1 197.
К слову, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недавно отметили, что главным распространителем коронавируса сейчас является молодежь.