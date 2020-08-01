Количество зараженных COVID-19 в Украине превысило 71 тысячу

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Больше всего новых больных зафиксировали во Львовской области

В Украине за прошедшие сутки, 31 июля, обнаружили 1 172 новых случая коронавируса COVID-19, 16 пациентов погибли, однако 556 ранее инфицированных излечились от болезни. Об этом сообщает Telegram-канал "Коронавирус в регионах".

Так, по состоянию на утро 1 августа в Украине 71 056 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, из них 1 709 – летальные, а 39 308 пациентов выздоровели.

Статистика COVID-19 в регионах:

Винницкая область — 2766 (+30)

Волынская область — 3828 (+45)

Днепропетровская область — 1413 (+11)

Донецкая область — 889 (+8)

Житомирская область — 1896 (+46)

Закарпатская область — 5210 (+64)

Запорожская область — 800 (+10)

Ивано-Франковская область — 4680 (+123)

Кировоградская область — 704 (+1)

м. Киев — 8342 (+101)

Киевская область — 3787 (+71)

Львовская область — 9671 (145)

Луганская область — 127 (+1)

Николаевская область — 602 (+12)

Одесская область — 3315 (+101)

Полтавская область — 446 (+6)

Ровенская область — 6111 (+87)

Сумская область — 509 (+24)

Тернопольская область — 3035 (+59)

Харьковская область — 3786 (+75)

Херсонская область — 227 (0)

Хмельницкая область — 1163 (+25)

Черновицкая область — 5964 (+89)

Черкасская область — 942 (+18)

Черниговская область — 843 (+20).

Заметим, данные из неподконтрольных украинскому правительству территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Напомним, в Украине уже несколько дней подряд фиксируют свыше тысячи случаев коронавируса за сутки. Так, накануне в Минздраве сообщили о 1 090 новых больных COVID-19, еще 20 человек скончались.

За день до этого было зафиксировано рекордное количество инфицированных за сутки – 1 197.

К слову, во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) недавно отметили, что главным распространителем коронавируса сейчас является молодежь.