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Количество случаев COVID-19 в Украине превысило 36 тысяч

Фото из открытых источников

За сутки болезнь диагностировали у 735 человек

В Украине по состоянию утро 21 июня зафиксировано 36 тысяч 560 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, а число выздоровевших возросло до 16 тысяч 509 человек. Об этом свидетельствуют данные СНБО. 

Так, в течение минувших суток заболевание диагностировали еще в 735 человек. Отмечается, что больше всего случаев обнаружили в Ровенской (96), Львовской (101) и Закарпатской областях (80 больных). 

Тогда как в Луганской области за сутки не подтвердили ни одного нового случая коронавируса.

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Также за сутки в Украине от болезни излечились 103 человека, а еще 8 пациентов умерли. 

Таким образом, сейчас в Украине 36 560 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1002 пациенты погибли, а 16 509 преодолели болезнь. 

К слову, уже второй день подряд количество больных коронавирусом в Украине идет на спад. Так, за день до этого было болезнь обнаружили в 841 человека, а перед этим – в 921.

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Напомним, со следующей недели в Украине усилят контроль над карантином. В частности, будут проверять работу кафе, ресторанов, а также общественного транспорта. 

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